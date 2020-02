Real Madrid, Bale et Rodrygo écartés face à Levante

Zinedine Zidane a dévoilé l'équipe de 19 joueurs qui se rendra à Valence pour affronter Levante samedi soir, avec les absences de Rodrygo et Bale.

Sans surprise, Brahim Diaz et Nacho Fernandez ne seront pas non plus du voyage, tandis que Mariano Diaz et Marco Asensio sont toujours blessés.

Malgré la rencontre de mercredi soir contre en huitièmes de finale aller de la , Zidane a choisi presque tous ses habitués, à l'exception de Bale.

La raison de l'absence du Gallois pourrait toutefois être due au fait que lui et Jovic souffraient de gastro-entérite mercredi. Nacho en est à 4 matches sans convocation, après son but décisif lors de la victoire 1-0 à l'extérieur contre le le 26 janvier dernier.

Rodrygo n'a pas été convoqué pour un match de depuis un mois, n'ayant joué que 14 minutes en février, lors de la défaite en Copa del Rey contre la (un match où il a marqué).

L'équipe du qui affrontera :

Gardiens de but: Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube.

Défenseurs: Dani Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Ferland Mendy.

Milieux de terrain: Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Fede Valverde, James Rodriguez, Isco.

Attaquants: Eden Hazard, Karim Benzema, Lucas Vazquez, Vinicius Junior.