Le jour où le Barça a zappé Haaland... pour s'offrir Boateng

Erling Braut Haaland aurait pu jouer au Barça, mais le club catalan lui a préféré Kevin Price Boateng.

L'Europe se disputait le jeune buteur star depuis plusieurs mois et c'est finalement le qui a finir par arracher le morceau. Mais Erling Braut Haaland aurait pu jouer pour le l'année dernière.

Lors du mercato hivernal 2019, le club blaugrana s’était mis à la recherche d’un buteur capable d'épauler Luis Suarez et selon AS, les dirigeants blaugrana avaient le choix entre Kevin-Prince Boateng et Erling Braut Haaland.

Et c'est Boateng, aujourd’hui à la , qui avait été choisi pour un prêt payant de 6 mois (1M€) signé avec . Les officiels catalans avaient à l'époque considéré qu'Haaland, qui évoluait à Molde, était encore trop inexpérimenté pour assumer le rôle de remplaçant de Suarez