Le jeu au Stade Rennais : les conseils d'Hatem Ben Arfa aux U19 du club

Le meneur de jeu du Stade Rennais est venu conseiller les U19 du club ce jeudi matin et a insisté sur la notion de plaisir et l'aspect technique.

Qualifiés pour les Playoffs du championnat national U19, dont les demi-finales se joueront le samedi 25 mai à Borgo (Corse), les espoirs du ont reçu la visite d'Hatem Ben Arfa ce jeudi matin. Invité par l'entraîneur Michel Troin à assister à une partie de la séance, le meneur de jeu a parlé au groupe pendant plusieurs minutes.

Il en a profité pour glisser quelques messages, insistant notamment sur la notion de plaisir et l'aspect technique. Il a notamment lâché cette phrase : "À votre âge, il faut vous amuser sur le terrain." Un passage surprise qui a globalement réjoui les jeunes du club malgré sa sortie médiatique pour le moins polémique le dimanche précédent.

Après le match nul de son équipe contre (1-1), Hatem Ben Arfa avait notamment pointé du doigt le manque d'ambition de son équipe dans le jeu, et par ricochet, le travail de son entraîneur Julien Stéphan. "Ce match et les précédents me permettent d’avancer dans mon cheminement (par rapport à son avenir, ndlr) parce que je suis orienté par le jeu et ce qu’on nous propose, niveau jeu, c’est limité quand même, donc ça m’oriente", avait commenté celui qui arrive en fin de contrat.

Le technicien breton a d'ailleurs réagi à ce sujet ce jeudi en conférence de presse : "Hatem est libre de penser ce qu’il veut, même si je remarque que ces dernières semaines, à plusieurs reprises, il a dit tout le contraire..."

D'aucuns diront que l'intervention de Ben Arfa ce jeudi devant les jeunes du club intervient à un moment pour le moins stratégique. D'autres, comme la majorité des joueurs U19, y verront au contraire une démarche plus que positive.

En demi-finale, les espoirs du Stade Rennais seront opposés à (1er du groupe B devant l'OL). Le vainqueur de ce match affrontera ou le Stade Malherbe de en finale, le 2 juin prochain à Andrézieux (Loire).