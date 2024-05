Le Havre - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Havre et l’OM s’affrontent dimanche pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La saison 2023-2024 de la Ligue 1 arrive enfin à son épilogue. La 34e et dernière journée du championnat aura lieu ce dimanche. Si la plupart des équipes connaissent déjà leur sort avec le titre remporté par le PSG, certaines ont un dernier coup à jouer lors de cette ultime journée. C’est le cas notamment de l’Olympique de Marseille qui a encore une chance de se qualifier pour une coupe d’Europe. Le club marseillais affronte Le Havre, qui a envie de bien terminer la saison.

Le Havre, un dernier match piège pour l’OM

15e avec 32 points, Le Havre est quasiment sûr de se maintenir en Ligue 1. Le club normand est talonné par Metz, actuel barragiste (16e, 29pts) mais a une meilleure différence de buts. Les Messins devront alors s’imposer par onze buts d’écart face au PSG avant de chiper la 15e place au Havre. Même si cela semble impossible, les hommes de Luka Elsner devront se rassurer de leur côté en évitant de perdre contre l’OM. Même s’il n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs en Ligue 1, le Club Doyen a déjà montré qu’il pouvait créer des problèmes aux cadors surtout après son nul face au PSG il y a trois semaines.

De son côté, l’Olympique de Marseille n’a plus son destin en mains. 8e de Ligue 1, le club phocéen (47pts) n’est pas sûr de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine. Mais la chance pourrait sourire à l’OM si l’OL (7e, 50pts) ou encore Lens (6e, 50pts) venaient à perdre lors de cette dernière journée. Par ailleurs, le club provençal doit s’assurer de battre Le Havre ce dimanche pour se donner les chances d’une qualification européenne. Et même si l’OM marque le pas ces dernières semaines, les joueurs devraient se transcender pour offrir à Jean-Louis Gasset, une belle victoire pour le dernier match de sa carrière d’entraineur.

Horaire et lieu du match

Le Havre – Marseille

34e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Oceane

A 21h française

Les compos probables du match Le Havre - Marseille ?

Le Havre : Desmas - Nego, Sanganté, Youté, Lloris, Opéri - Touré, Targhalline - Casimir, Ayew, Sabbi

Marseille : Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Gueye, Kondogbia, Veretout - Sarr, Aubameyang, Luis Henrique

Sur quelle chaîne suivre le match Le Havre - Marseille ?

La rencontre entre Le Havre et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce dimanche 19 mai 2024 à partir de 21h sur Amazon Prime Vidéo. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe.