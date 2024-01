Le Havre - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compo probable

L’OL va chercher à confirmer son redressement en prenant le dessus sur Le Havre. Ça ne sera pas une tâche aisée.

L’OL a le vent en poupe en ce moment. Longtemps à la traine, le club rhodanien est en train de remonter petit à petit au classement à mesure qu’il enchaine les bons résultats. Un retour aux affaires que les Gones espèrent valider dimanche soir en ramenant les trois points de leur déplacement au Havre. Une mission à leur portée, mais la visite reste piégeuse contre une formation normande capable du pire comme le meilleur.

Lyon veut enchainer

Lyon a remporté ses quatre derniers matches, toutes compétitions confondues. Une série qui a permis à Pierre Sage de conserver son poste jusqu’à la fin de la saison. L’entraineur lyonnais ne voulait cependant pas de félicitations au moment de les annonce. Il espère surtout les avoir à la fin de la saison après avoir rempli son objectif.

Du côté de l’OL, on a donc retrouvé une certaine forme d’exigence. Celle qui avait caractérisé les plus belles heures du club. Il convient à présent de le démontrer sur le terrain. Pour cela, le coach compte encore une fois sur ses principaux cadres. Après avoir osé tacler Grosso lors de sa dernière intervention médiatique, Alexandre Lacazette est attendu pour se montrer tout aussi expressif sur le terrain.

Le Havre est l’adversaire idéal pour Lyon afin de continuer sur sa lancée. Ils n’ont plus perdu face à cet adversaire en championnat depuis 1999. De plus, les Normands ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres alors qu’ils étaient invaincus lors des cinq précédentes. Tous les voyants sont donc au vert pour Tolisso et consorts. A eux de ne pas décevoir et rester sur les bons rails.

Horaire et lieu du match

18e journée de Ligue 1

Le Havre – Lyon

Dimanche 14 janvier, à 17h05

Stade Océane, Le Havre

Les compos probables du Havre - Lyon

Le Havre : Desmas; Sangante, Kinkoue, Lloris, Operi; Targhalline, Casimir, Nego, Kechta, Joujou; Grandsir.

Lyon : Lopes; O'Brien, Caleta-Car, Kumbedi; Mata, Caqueret, Tolisso, Tagliafico; Kadewere, Cherki; Lacazette.

Sur quelle chaine suivre le match Le Havre - Lyon

La rencontre entre Le Havre et Lyon sera à suivre ce dimanche à partir de 17h05 sur Canal+ Foot et Prime Vidéo. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via les plateformes dédiées des deux groupes, My Canal et l’appli Prime (le Pass Ligue 1 ne sera pas nécessaire pour ce match). Le service DAZN vous proposera aussi cette rencontre.