Le gros coup de gueule de Thierry Henry après la défaite des Bleuets

Thierry Henry était particulièrement remonté après le faux-pas de l’équipe de France Espoirs contre l’Autriche.

L’état de grâce de l’équipe de France Espoirs a pris fin ce vendredi soir. Contre toute attente, Rayan Cherki et ses coéquipiers ont été dominés par l’Autriche à l’occasion de la 4e sortie en éliminatoires de l’Euro Espoirs. Décevants de bout en bout, ils se sont inclinés 2-0. Un revers et une performance qui ont passablement agacé leur sélectionneur Thierry Henry.

Henry n'a pas reconnu son équipe

Henry avait pourtant bien prévu ses ouailles qu’il ne fallait pas se laisser griser par la large victoire contre le Chypre. Il faut croire que son message n’a pas été entendu car ce sont des Bleuets méconnaissables qui se sont produits à la Josko Arena. Logiquement, le coach ne s’est pas gêné pour faire part de son mécontentement.

Au micro de L’Equipe, il a déclaré au coup de sifflet final que « cela nous [leur] pendait au nez ». « Ca fait un moment que cela nous aurait pu arriver, a-t-il ajouté. On avait une équipe d’Autriche qui jouait sa dernière chance. Et qui a vu un adversaire qui se pensait déjà qualifié. On a brulé notre joker. La manière n’était pas terrible, et je vais rester bien poli. Et il y a quelques chose qui s’appelle l’envie de football. On peut parler de tactique et tout, mais quand tu n’a pas l’envie. Quand je vois qu’on perd tous les duels dans la tête, sur corners, dans l’entrejeu... ca a soulevé cette équipe et son public. Bravo à l’Autriche. On reste premiers, mais le niveau était bien bas ce soir ».

« Il ne faut plus que cela nous arrive »

Après avoir dit ce qu’il avait sur le cœur, Henry a tout de même cherché à positiver en rappelant que le faux-pas n’est pas rédhibitoire, même s’il est dommageable. « Ce n’est pas une question de remettre les idées en place. L’Autriche a bien joué et il faut leur tirer un coup de chapeau. On a eu l’occasion pour revenir à 1-1 mais ça n’aurait pas été mérité. Ça peut arriver (une défaite). Ça arrive dans les qualifications et il ne faut pas que cela arrive encore. On ne voulait pas terminer les matches aller comme ça. Mais on reste leader. »

L’équipe de France espoirs et son coach peut toujours se consoler en se disant que malgré la défaite elle demeure leader de sa poule qualificative. Avec neuf unités, elle devance la Slovénie à la faveur d’une meilleure différence de buts. L’Autriche st troisième, avec deux points de moins.