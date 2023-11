Autriche U21 – France U21 : Les Bleuets marquent le pas (2-0)

L’équipe U21 de l’Autriche affrontait ce jeudi l’Equipe de France espoirs pour le compte des qualifications à l’Euro espoirs. Score final ,2-0.

Des Bleuets entreprenants d’entrée de jeu

La rencontre a démarré avec la pression des Bleuets qui prenaient possession du ballon. Rayan Cherki se montrait déjà dangereux dès la 4e minute mais sa frappe était trop écrasée. A la 12e minute, la France perd Lepenant sur blessure et Thierry Henry est obligé de revoir son plan de jeu. Les Autrichiens s’offraient leur première occasion à la 20e avec la Yusuf Demir dont la frappe n’inquiétais pas le gardien français, Restes. Dans la foulée, les Bleuets se faisaient peur après un mauvais contrôle de Lukeba. Lancé en profondeur, Ballo décroche une frappe à ras de terre mais Restes sauvait une fois encore la France (21e).

Koller douche les Bleuets

Impérial durant les 20 premières minutes, Restes ne pourra rien faire sur le but de l’Autriche. Trouvé dans l’axe après un corner, Koller ouvrait le score pour les locaux de la tête (1-0, 25e). Surpris, les Bleuets ne se retrouvaient pas dans ce premier acte largement dominé par l’Autriche. Les deux équipes rentraient aux vestiaires avec l’avantage pour les Autrichiens. En deuxième mi-temps, la France se montre dangereuse d’entrée de jeu. Trouvé par Wahi, Cherki tente de se débarrasser de Polster avant de frapper mais bute sur le gardien autrichien était vigilant.

Fin de série pour l’Equipe de France espoirs

La France va prendre possession du ballon et obliger les locaux à procéder en contre. Alors que les Bleuets ne trouvaient pas de solution pour égaliser, l’Autriche frappait encore. Koller doublait la mise une nouvelle fois sur corner et faisait le break pour les siens (2-0, 75e). Le score va en rester là jusqu’au coup de sifflet final. Après trois matchs sans défaite dans ces éliminatoires, l’Equipe de France concède sa première défaite, la première de Thierry Henry depuis sa prise de fonction. Toujours en tête du groupe H, les Bleuets (9 pts) manquent de creuser l’écart avec la Slovénie (2e, 9 pts) et voit l’Autriche (3e, 7 pts) revenir dans la lutte à la première place.