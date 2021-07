Au bout de presque un an d'indisponibilité à cause d'une blessure au genou, Virgil Van Dijk est en passe d'effectuer son retour à la compétition.

Jurgen Klopp a laissé entendre que Virgil van Dijk est susceptible de prendre part au prochain match amical de l'intersaison de Liverpool, programmé contre le Hertha Berlin.

Van Dijk n'a pas joué pour Liverpool depuis sa grave blessure au ligament du genou croisé en octobre de l'année dernière. Le joueur de 30 ans a raté la majorité de la campagne 2020-21 et a décidé de ne pas prendre part avec les Pays-Bas aux Championnats d'Europe afin de se concentrer sur son rétablissement. A présent, il est rétabli et Klopp a maintenant révélé que son retour sur les terrains est imminent.

L'entraineur des Reds a fait le point sur l'état de Van Dijk avant la rencontre de son équipe avec l'équipe de Bundesliga Hertha au Tivoli Stadion d'Innsbruck jeudi. "J'espère, je ne suis pas sûr, qu'il y ait une opportunité pour que Virgil puisse jouer quelques minutes, a déclaré le technicien allemand sur le site officiel du club. Il a l'air vraiment bien à l'entraînement et peut-être que nous pouvons faire appel à lui, mais je besoin d'avoir quelques discussions finales. Il a l'air prêt et nous verrons. "

Gomez également sur la voie du retour

Klopp a également été interrogé sur l'état de santé de Joe Gomez, qui a été indisponible au cours des neuf derniers mois en raison d'une blessure quasi identique. Le manager ne s'attend pas à ce que l'international anglais joue contre le Hertha, mais lui laisse la porte ouverte en vue d'une présence face à Bilbao le 8 août un match amical qui aura lieu six jours avant la première rencontre du championnat contre Norwich.

"Les faire jouer dans ces matches le cadre de leur phase de rémission, cela a du sens, a ajouté Klopp. Joey est très proche. Il n'y a pas de défi entre eux deux ; ils ont eu des blessures différentes et des trucs comme ça, mais [il est très proche. Si Virgil peut jouer maintenant 20 minutes, alors probablement Joey pourra le faire après. Nous verrons. À l'entraînement, ils ont tous les deux l'air vraiment bien."

"Je pense que de temps en temps, il y a des photos d'eux lors des séances d'entraînement et tout le monde peut voir à quel point c'est beau, mais nous ne sommes pas pressés. Il n'est pas question maintenant d'avoir besoin de cinq matchs de pré-saison pour être prêts pour le départ ou quoi que ce soit d'autre. C'est une longue saison et nous les préparons après ces blessures très, très graves pour le reste de leur carrière et non pour le premier match de la saison", a conclu le patron des Merseysiders.