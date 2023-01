Le Graët attaque Zidane, Kylian Mbappé lui répond !

La star de l’équipe de France, Kylian Mbappé, s’est opposée frontalement à son président de la fédération après son attaque contre Zidane.

Kylian Mbappé s’est manifesté ce dimanche soir sur les réseaux sociaux pour critiquer une sortie médiatique de son président de fédération Noël Le Graët. Le joueur du PSG n’a pas du tout aimé les attaques du Breton contre Zinedine Zidane et il l’a fait savoir.

Mbappé recadre Le Graët

Dans une interview complètement lunaire, le cacique du football français a allumé l’ancien meneur des Bleus dimanche soir. Tout en se félicitant d’avoir prolongé Didier Deschamps au poste de sélectionneur, il a affirmé qu’il n’avait « rien à secouer » de ZZ et qu’il ne décrocherait pas son téléphone s’il venait à l’appeler.

Des propos ahurissants et qui ont scandalisé toute la France. Kylian Mbappé en a pris connaissance comme tout le monde et il ne s’est pas gêné pour réagir. A travers une publication sur les réseaux sociaux, il a rappelé que « Zidane, c'est la France ». « On ne manque pas de respect à la légende comme ça... », a-t-il ajouté.

Le meilleur joueur tricolore actuel vole donc au secours de la légende nationale, et qui est encore et toujours considérée comme la personnalité préférée du Français. Mbappé est connu pour être franc et dire ce qu’il pense. A travers cette initiative personnelle, il le démontre une nouvelle fois. Et peu importe les conséquences auxquelles il pourrait être confronté.

Ce n’est pas la première fois que Mbappé s’oppose publiquement à Le Graët. Il l’avait déjà fait il y a quelques mois pour contester les droits à l’image au sein de la sélection tricolore. Le patron de la FFF n’a pas tenu longtemps dans ce bras de fer. Sous la pression populaire, il a dû céder aux demandes de sa star.

Nul doute qu’avec cette réaction de Mbappé, Le Graët va de nouveau se remettre en question. D’autant plus que l’opinion de l’attaquant du PSG reflète celle de la majorité des Français. A moins que l’ancien maire de Guingamp n’ait vraiment aucune face, auquel cas on peut vraiment s’inquiéter pour le football français d’ici son départ en 2024.