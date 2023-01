Les propos violents de Le Graët contre Zidane!

Invité sur RMC dans l'émission Bartoli Time, Noël Le Graët a violemment abordé le sujet Zidane.

Depuis la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'Équipe de France, la planète foot, et surtout la sphère française, fait face à un grand débat. Plus que la décision en elle-même, c'est la manière qui pose problème. Et surtout la gestion du cas Zinédine Zidane, longtemps proche de reprendre les Bleus. RMC avait justement invité Noël Le Graët pour lui demander son avis sur la question. Et il a violemment attaqué l'ancien entraîneur du Real.

Zidane violemment attaqué par Le Graët

Interviewé par téléphone lors de l'émission Bartoli Time, le président de la Fédération française s'est énervé lorsqu'on lui a demandé son avis sur la possible signature de Zidane avec la sélection brésilienne. « Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré. On n'a jamais envisagé de se séparer de Didier » s'est-il emporté.

Il a ensuite pris les journalistes à parti : « Les journalistes ont toujours besoin d'inventer, parce qu'ils ne savent pas quoi écrire. » Le chroniqueur Jean-Christophe Drouet lui a ensuite demandé si cela ne lui faisait pas mal si Zidane entraînait une autre sélection. La réponse a fusé : « Ca ne me regarde pas. Moi j'ai un cœur, assez gros, et je l'ai prouvé. Vous je ne sais pas. On n'a pas la même opinion. »

Étonné par le ton agressif de Le Graët, Jean-Christophe Drouet lui a alors demandé si Zidane avait essayé de le joindre. « Certainement pas, et je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi? Bonjour Monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je vais me mettre d'accord avec Didier. » Voulant clore le débat au plus vite, le président de la Fédération a enfin asséné un sec : « Vous êtes très Zidane. Faites lui une émission pour qu'il trouve un club. » Ambiance ambiance.