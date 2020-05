Le gouvernement espagnol donne son feu vert pour une reprise de la Liga

Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, a indiqué que l'Etat ne s'opposera pas à la reprise des compétitions sous réserve de certaines conditions.

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a pris la parole lors d'une conférence de presse pour annoncer une nouvelle prolongation de l'état d'alerte. Le leader a également évoqué le retour du football professionnel.

A cause de la crise liée au coronavirus, et comme c'est le cas dans la majorité des pays, la est à l'arrêt depuis presque deux mois. Il y a eu une longue interruption mais le bout du tunnel pourrait être pour bientôt. Sanchez a confirmé ce samedi que les clubs pouvaient reprendre l'entraînement à partir du 4 mai, indiquant aussi qu'une reprise des épreuves à huis clos est tout à fait possible.

«Espérons que le football reviendra bientôt, ce sera décidé par la Ligue et la Fédération, mais ils ont déjà notre autorisation pour commencer des entraînements individuels pour les sports collectifs. Bien sûr, nous le verrons les matches à la télévision et non dans les stades", a-t-il déclaré sur un ton enthousiaste.

Cette nouvelle a de quoi ravirer les clubs ibériques. Cela étant, il n'y a pas lieu de trop s'enflammer pour l'instant. "Nous ferons machine arrière si nous constatons que nous sommes allés trop vite. Revoir l'une des phases ne sera pas un échec pour ce territoire", a précisé le premier ministre espagnol.