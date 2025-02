Le Real Madrid réfléchit à la vie après Carlo Ancelotti, et bien que Xabi Alonso soit le successeur évident, il n’est pas la seule option envisagée.

Plus tôt cette semaine, des rapports en provenance d’Angleterre ont affirmé que l’ancien entraîneur principal du Rayo Vallecano, Andoni Iraola, qui est actuellement à la tête de l’AFC Bournemouth, une équipe de haut vol de Premier League, figurait également sur la liste restreinte établie par le Real Madrid.

Le Real Madrid n’est pas le seul à avoir Iraola sur son radar, car il a également été rapporté que Tottenham Hotspur souhaite faire de l’homme de 42 ans son prochain manager, si Ange Postecoglou est limogé.

Malgré tout le bruit qui entoure son avenir, Iraola n’y prête pas attention. Selon MD, il a déclaré aux médias vendredi que son seul objectif était Bournemouth, bien qu’il n’ait nié aucune des rumeurs.

« Je suis dans ce milieu depuis de nombreuses années en tant que joueur et entraîneur, et je sais comment ces choses fonctionnent et ce qui est important et ce qui ne l’est pas. Pour moi, rien ne change. L’important cette semaine, c’est demain contre les Wolves. »

Iraola est un manager de haut niveau depuis plusieurs années maintenant, même si ce n’est que cette saison qu’il a commencé à être reconnu en dehors de l’Espagne. Il ne fait aucun doute qu’il serait un candidat approprié pour remplacer Ancelotti lorsqu’il ne sera plus entraîneur principal du Real Madrid, même s’il est clair qu’Alonso est toujours le grand favori, d’autant plus que le Bayer Leverkusen ne se mettra pas en travers de son chemin s’il décide de prendre la relève à Santiago Bernabeu lorsque le poste d’entraîneur sera disponible.

Pour l’instant, les spéculations restent là. Le Real Madrid ne devrait pas aborder le problème d’Ancelotti avant beaucoup plus près de l’été, malgré les rumeurs selon lesquelles celui d’Alonso sera établi plus tôt.