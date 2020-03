Le football français rend hommage à Michel Hidalgo

Michel Hidalgo n’est plus. L’un des plus grands coaches français de l’histoire s’est éteint ce jeudi à l’âge de 87 ans. Un décès qui a ému toute la de football, tant ce personnage a donné beaucoup de bonheur aux gens. Ceux qui l’ont connu ou ont été témoins de son remarquable travail à la tête des Bleus se sont empressés de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

D’une gentillesse et d’une bienveillance inégalables, Michel Hidalgo laissera un grand vide. L’ présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches 🙏🖤

Nous venons d’apprendre une triste nouvelle, celle du décès de notre grand ami Michel Hidalgo, l’une des figures les plus emblématiques du football français 🇫🇷



Le CIF est de tout coeur avec sa famille et ses proches dans cette épreuve et présente ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/aUysPbX7Pa