Disparition de Michel Hidalgo

L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, Michel Hidalgo, est décédé aujourd’hui à l’âge de 87 ans.

Le football français est en deuil. Ce jeudi après-midi, une de ses plus grandes figures a rendu l’âme. Il s’agit de Michel Hidalgo. L’homme qui a offert à l’Equipe de son tout premier titre majeur en 1984, avec la conquête de l’Euro à domicile, est décédé à 87 ans à Marseille.

Hidalgo avait célébré son dernier anniversaire il y a à peine quatre jours. Selon un de ses proches, sa mort n’a rien à voir avec le coronavirus, mais résulte bien de la maladie dont il souffrait depuis de longues années.

41 - Michel Hidalgo a remporté 41 matches à la tête de l'équipe de France entre 1976 et 1984 (16 nuls, 18 défaites), seul Didier Deschamps (65) a fait mieux avec les Bleus. Il fut également le 1er entraîneur à remporter un titre majeur avec l'EdF (EURO 1984). Pionnier. pic.twitter.com/QQXmz2Pzeq — OptaJean (@OptaJean) March 26, 2020

Il avait décompléxé le football français

Avec Aimé Jacquet, Roger Lemerre et Didier Deschamps, Hidalgo est le seul entraineur à avoir offert un titre aux Bleus. Et il l’a fait à un moment où la sélection tricolore sortait d’un long passage à vide. Pendant son règne de huit ans, il a révolutionné le jeu des Bleus. Outre le titre européen, il a aussi été le technicien qui a mené la génération de Michel Platini en demi-finale du Mondial 1982, avec cette fameuse défaite contre la RFA à Séville.

Hidalgo, qui est natif de Leffrinckoucke (Nord), avait aussi connu une carrière de joueur, même si celle-ci fut plus modeste. Après avoir fait ses armes au Havre, il avait signé à Reims, où il a été coaché par son mentor Albert Batteux. Champion de France en 1955, il avait participé à la première finale de la Coupe des clubs champions européens, inscrivant un but contre le Real d'Alfredo Di Stefano (3-4). Il a aussi remporté deux titres de champion (1961, 1963) avec l’AS .

Après la fin de sa carrière d’entraineur, il avait aussi occupé le poste de manager général de l’OM. Une expérience dont il n'a pas gardé un excellent souvenir. Il a aussi présidé l’UNFP pendant plusieurs années et a été l’un des artisans de la création de la FIFPro. Il s’est retiré du monde de football depuis de longues années déjà et vivait à Marseille, entre le Vélodrome et la mer.