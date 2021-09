Le FC Barcelone discute avec Roberto Martinez pour remplacer Koeman

Les négociations officielles n'ont pas encore commencé mais un premier contact a déjà été établi entre le sélectionneur de la Belgique et le Barça.

Le FC Barcelone a discuté avec Roberto Martinez pour devenir son prochain entraîneur, comme Goal peux l'affirmer. Le club catalan a déjà décidé de se passer des services de l'actuel entraîneur Ronald Koeman après un début de saison décevant, et cherche plusieurs alternatives. Le candidat favori est le sélectionneur de la Belgique, Robert Martinez, que le président Joan Laporta admire et qu'il avait en tête pour le poste d'entraîneur principal avant d'être nommé au conseil d'administration du Barça en mars.

Le Barça a établi un premier contact avec Roberto Martinez, bien qu'il s'agisse seulement de mesurer son intérêt pour le poste et que les négociations officielles n'aient pas encore commencé. Roberto Martinez, qui est originaire de Catalogne, entretient des liens étroits avec Barcelone, lui et Jordi Cruyff, fils de la légende du club Johan, sont parrains de leurs enfants respectifs. Les dirigeants du Barça lui ont fait savoir qu'il était leur premier choix pour succéder à Ronald Koeman, poussé vers la sortie.

Sa position au club est devenue plus précaire que jamais cette semaine, avec des matchs nuls successifs en Liga contre Grenade et Cadix. Entre ces deux matchs, Ronald Koeman a tenu une conférence de presse bizarre où il a lu une déclaration préparée à l'avance pour défendre sa position, avant de partir sans répondre aux questions.

Des obligations à respecter avec la Belgique

L'ancien entraîneur de Wigan et d'Everton est très intéressé par le poste et a déjà fait savoir à la Fédération belge qu'il avait l'intention d'accepter le poste de Barcelone s'il lui était officiellement proposé. Cependant, il entretient de bonnes relations avec le directeur général de la fédération belge, Peter Bossaert, et avait déjà accepté de rester à la tête de la nation actuellement en tête du classement mondial de la FIFA jusqu'après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Focus sur les Diables Rouges, Roberto Martinez compte bien rester en poste jusqu'à la fin de la phase finale de la Ligue des Nations de l'UEFA, qui aura lieu le mois prochain et à laquelle la Belgique participe.





En dépit de son classement mondial élevé et de ses nombreux joueurs de classe mondiale, la Belgique n'a pas encore remporté de trophée sous sa direction. Le FC Barcelone tient Roberto Martinez en assez haute estime pour être prêt à attendre la fin de la Ligue des Nations. La Belgique affrontera la France le 7 octobre, avant de disputer la finale ou le match pour la troisième place le 10 octobre. Le Barça peut accepter d'attendre deux semaines de plus pour boucler le deal avec le sélectionneur.

Xavi aussi dans les petits papiers du Barça

En cas d'accord, reste à savoir si le Barça pourra s'offrir l'équipe de Martinez, dont son adjoint Thierry Henry. Toutefois, bien que Martinez soit le principal candidat, Goal a appris que le Barça a contacté d'autres candidats potentiels pour succéder à Koeman. Ils sont conscients que les négociations avec Martinez pourraient échouer, surtout après le départ chaotique de Lionel Messi cet été. La légende du club, Xavi Hernandez, qui opère actuellement au Qatar et qui est lié au poste depuis le licenciement d'Ernesto Valverde en janvier 2020, avant la nomination de Quique Setien puis de Ronald Koeman, est l'un des candidats envisagés. Un casting de choix.