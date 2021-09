Barça : la conférence de presse lunaire de Ronald Koeman

A la veille du match contre Cadiz, Koeman a refusé de répondre aux questions des journalistes et s’est fendu d’un communiqué.

Quand rien ne va, rien ne va. Au Barça, l’été a déjà été chaud et ce n’est pas le début de saison qui est venu réconforter les coeurs des fans barcelonais.

Après avoir perdu Lionel Messi, après s’être fait réprimander par l’UEFA pour le projet de Superligue, après avoir dû bricoler pour enregistrer les recrues comme Memphis Depay ou Sergio Agüero, voilà que les Blaugrana sont repartis dans une crise institutionnelle et sportive.

Le retour de Joan Laporta à la présidence du club était censée ramener un peu de calme, il n’en a rien été. Dans son désir de ramener l’identité catalane au centre du projet, le président du Barça n’a rien arrangé et sa position sur le cas Koeman durant l’été non plus. Si Laporta a finalement maintenu l’entraîneur néerlandais dans son fauteuil de coach, faute de mieux, la paix n’a pas duré bien longtemps.

Fragilisé après le début de saison poussif du Barça, Ronald Koeman se sait dans un siège éjectable malgré ses dires, avec les rumeurs Xavi et Roberto Martinez. Preuve que le coach néerlandais n’est pas aussi serein qu’il ne le pense, il a livré une conférence de presse surprenante, à la veille du match contre Cadiz.

Plutôt que de répondre aux questions des journalistes, Koeman a lu un communiqué, comme un moyen de pression envers ses dirigeants. D’ailleurs, Goal a appris que le club n’était pas au courant de cette intervention du coach.

"Le club est derrière moi dans cette période de reconstruction. La situation économique du club joue sur la partie sportive, nous devons reconstruire l'équipe sans pouvoir faire d'investissements, a-t-il rappelé dans son texte. Cela prend du temps. Le point positif à propos de la reconstruction de l'équipe est que les jeunes auront des opportunités, comme Xavi et Iniesta à leur époque. Mais il faut de la patience."

"Etre plus haut au classement de la Liga serait bien. Mais en Ligue des champions, on ne peut pas s'attendre à des miracles. La défaite contre le Bayern (3-0, ndlr) doit être abordée sous cet angle. Le processus dans lequel nous nous trouvons fait que l'équipe doit être soutenue par des actes et des paroles. Je sais que la presse reconnaît ce processus. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Nous comptons sur votre soutien dans ces moments difficiles. En tant qu'équipe et joueurs, nous sommes heureux des encouragements reçus contre Grenade. Allez le Barça!"

Trois minutes de monologue avant de quitter la salle de presse...