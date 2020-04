Le don très généreux de Gareth Bale

Le Gallois fait parler de lui en bien avec donc très généreux pour la lutte contre le coronavirus.

L'attaquant du et international gallois Gareth Bale a fait une promesse de don de près d'un million de livres sterling aux services de santé de son pays d'origine et de l' .

Comme indiqué par Diario AS, le joueur a promis 500000 £ (569000 €) au personnel de santé du NHS au - à la suite d'une annonce mercredi - et le tabloïd anglais The Sun annonce maintenant qu'il annoncera jeudi 440 000 £ supplémentaires (500000 €) pour les services de santé espagnols.

Le joueur de 30 ans s'apprête donc faire un nouveau don aux services de santé de Madrid, qui pour rappel est l'épicentre de l'épidémie en Espagne et l'une des villes les plus touchées au monde par la pandémie de coronavirus.

Un certain nombre de stars du sport ont déjà fait des dons importants pour aider à lutter contre le virus, mais il s'agit de l'un des plus remarquables à ce jour.