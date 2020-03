Le coup de sang Juninho après OL - PSG

Le directeur sportif brésilien était extrêmement énervé suite à la large défaite concédée par l’OL face au PSG en Coupe de France. Et cela s’est vu.

L’Olympique Lyonnais s’est fait sortir mercredi soir de la . Les Rhodaniens ont chuté sur leurs terres face au PSG (1-5). Une défaite par quatre buts d’écart et qui ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Les débats n’ont basculé côté francilien qu’après l’expulsion de Marçal au milieu de la seconde période.

Les Gones ont été frustrés par la tournure des évènements. C’est le cas des joueurs, du coach, qui s’est plaint en conférence de presse, mais aussi du directeur sportif, Juninho. Ce dernier était même hors de lui dans les tribunes du Parc OL suite au tournant de la rencontre, avec la double peine subie (rouge plus pénalty).

Très remonté, l’ancienne star de l’équipe aurait insulté l’analyste vidéo et le staff du PSG. Un véritable dérapage, et qui a choqué toute l’assistance. Furieux, il n’a pas voulu assister à la fin du match, quittant la tribune avant le coup de sifflet final de l’arbitre.

Juninho aurait fracassé une porte de couloir

Quand il a abandonné son siège, Juninho n’avait pas encore laissé transparaitre son côté le plus sombre. Sur le chemin menant au vestiaire, et d’après ce que révèle L’Equipe, le Brésilien aurait fracassé une porte d’un violent coup de pied. Il était alors clairement dans un état second, et a préféré ne pas se présenter dans la zone mixte pour répondre aux questions des journalistes.

Ce jeudi, l’OL n’a pas du tout communiqué sur cet épisode. Le club ayant certainement jugé que c’était une simple réaction d’agacement de la part d’un ses représentants à la suite d’une défaite dure à encaisser.