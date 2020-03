Coronavirus - Juve-OL à huis clos ? Lyon temporise...

Alors que le huitième de finale de retour de Ligue des Champions a de grandes chances de se disputer à huis-clos, l'OL a tenu à temporiser ce jeudi.

À la suite de l'épidémie de coronavirus qui frappe actuellement le pays de manière inquiétante, tous les évènements sportifs, y compris les matches de , se joueront désormais à huis clos en , jusqu'au 3 avril prochain. La décision a été annoncée ce jeudi en début de soirée, par le gouvernement italien. Depuis, une question demeure : le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre la Turin et l'OL, prévu le 17 mars prochain, est-il concerné ?

Pour l'heure, rien n'est encore officiel, comme l'a justement annoncé le club français via un communiqué publié sur les différents réseaux sociaux juste avant la rencontre de perdue face au Paris Saint-Germain (1-5), ce jeudi soir, au Groupama Stadium.

L'OL temporise via un communiqué officiel



"L’Olympique Lyonnais a pris connaissance des informations provenant d’Italie concernant la tenue à huis clos du match retour entre la Juventus et l'OL (...) Pour le moment, cette information ne nous a pas été confirmée ni par l’UEFA ni par la Juventus. D’autres solutions sont également envisageables et envisagées", peut-on lire sur le communiqué en question, preuve que le doute subsiste quant aux conditions dans lesquelles se déroulera la rencontre de Coupe d'Europe.

Plus d'équipes

"Concernant les supporters de l’OL ayant déjà acquis leur billet pour cette rencontre, nous reviendrons vers eux dès que nous saurons précisément à quel endroit et dans quelles conditions la rencontre se jouera. Merci de votre compréhension", ajoute ensuite l'OL.