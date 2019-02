Le corps repêché est bien celui d'Emiliano Sala

C'est désormais confirmé. Le corps repêché mercredi est celui d'Emiliano Sala, l'ancien buteur du FC Nantes.

C'est la fin très amère d'une longue et douloureuse saga, qui avait pris racine le 21 janvier dernier lors d'un tragique vol entre Nantes et Cardiff. Les autorités anglaises viennent en effet d'identifier le corps repêché il y a trente-six heures et il s'agit bien de celui de l'Argentin de 28 ans.

Les autorités vont remettre dans les prochaines heures la dépouille de l'attaquant afin que la famille puisse organiser des funérailles en bonne et due forme.

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, suite la découverte de l'avion transportant Emiliano Sala, le corps avait été remonté à la surface avec succès, selon l'AAIB mercredi soir. L'organisme britannique chargé des enquêtes sur les accidents aériens, qui menait depuis mardi une opération pour rapatrier le corps retrouvé dans les débris de l'avion transportant Emiliano Sala et David Ibbotson, avait précisé que l'opération avait été "très difficile". Le corps rapatrié avait ensuite été transféré à Portland, une île de la Manche.

Les recherches dans la Manche devraient s'arrêter là, a également précisé cet organisme : "Malheureusement, les tentatives de récupération de l'épave ont échoué", mais, précise le bureau d'enquête, "le long enregistrement vidéo effectué par le ROV (Remotely Operated Vehicle, véhicule sous-marin télécommandé, ndlr) devrait fournir de précieux éléments".

Le Piper Malibu transportant Emiliano Sala avait disparu le 21 janvier au-dessus de la Manche, alors que l'Argentin se rendait à Cardiff après être retourné à Nantes pour saluer ses anciens coéquipiers. Un drame qui a engendré une très grosse émotion au sein du monde du football. Les réactions devraient encore être très vives dans les prochains jours.