Direct - L'avion transportant Emiliano Sala a été retrouvé, toutes les réactions

2/2 We have found no signs of those on board. If they did land on the water, the chances of survival are at this stage, unfortunately, slim. Two planes and a lifeboat are still searching. A decision about an overnight search will be taken shortly

During the course of the 15-hour search, which used multiple air and sea assets from the Channel Islands, UK and France, a number of floating objects have been seen in the water. We have been unable to confirm whether any of these are from the missing aircraft.