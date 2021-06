La star du Barça approche à grands pas de la fin de son contrat actuel au Camp Nou, mais partira-t-il ou restera-t-il en Catalogne ?

Le dernier contrat de Lionel Messi à Barcelone a-t-il expiré ? L'objectif est de vous donner tous les détails et de décrire ce qui pourrait être la prochaine étape pour la star argentine en tant qu'agent libre. Les spéculations sur l'avenir de Messi vont bon train depuis sa décision de déposer une demande de transfert à la fin de la campagne 2020-21, suggérant que son affiliation de longue date avec le Barça pourrait bientôt prendre fin.

Le joueur de 34 ans a finalement fait demi-tour pour honorer la dernière saison de son contrat actuel, mais n'a pas encore signé de prolongation de contrat au Camp Nou en dépit des nombreuses tentatives du club catalan pour le convaincre et notamment du nouveau président, Joan Laporta, qui l'a ouvertement dragué depuis sa nomination. Messi pourrait-il vraiment quitter la Catalogne cet été ? Voici tout ce que vous devez savoir sur cette saga intrigante.

Quand expire le contrat de Lionel Messi à Barcelone ?

Le contrat de Lionel Messi a maintenant atteint sa date d'expiration. Son contrat expire le 30 juin 2021 soit ce mercredi, ce qui signifie qu'il sera un agent libre dès demain et pourra rejoindre un autre club sans la moindre indemnité de transfert. Le sextuple vainqueur du Ballon d'Or est devenu le joueur le mieux payé de l'histoire de la Liga lorsqu'il a signé un nouvel accord de quatre ans avec le Barça d'une valeur de 555 millions d'euros, mais il a été rapporté que le club ne peut plus répondre à ses exigences salariales dans un contexte de crise financière inquiétante.

Lionel Messi signera-t-il un nouveau contrat avec Barcelone ?

Goal a appris que les pourparlers entre Messi et les responsables du Camp Nou sur une prolongation étaient toujours en cours la semaine dernière, avec une percée dans les négociations qui n'a pas encore été atteinte. Le Barça n'avait pas soumis d'offre de contrat officielle à ce stade, mais il a depuis été signalé que l'international argentin avait accepté de rester au club jusqu'en 2023 et une annonce n'a été retardée qu'en raison des derniers détails de certaines clauses du contrat.

Le président de Blaugrana, Joan Laporta, a exprimé son optimisme quant au maintien de Messi à plusieurs reprises, déclarant plus récemment que la nouvelle recrue Sergio Aguero avait fait sa part pour convaincre son compatriote de signer un nouveau contrat "Sergio Agüero aide. Il lui dit tous les jours de rester", a déclaré Laporta plus tôt ce mois-ci. "Il [Messi] est excité et je lui suis reconnaissant pour le désir qu'il montre de rester."

Lionel Messi pourrait-il quitter Barcelone et quels clubs pourrait-il rejoindre ?

Si le Barça ne parvient pas à conclure un accord avec Messi, il pourra quitter le club gratuitement et ne manquera pas de prétendants. Manchester City, l'Inter et le Paris Saint-Germain étaient les trois clubs les plus étroitement liés au meneur de jeu l'été dernier, et il a été rapporté qu'ils surveillaient toujours de près sa situation. Le Real Madrid, Manchester United et son club d'enfance Newell's Old Boys ont également été crédités d'un intérêt pour Messi, mais City a été présenté comme sa destination la plus probable en raison de la possibilité d'une réunion avec son ancien entraîneur au Barça, Pep Guardiola.