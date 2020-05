Le conseil fédéral favorable à la reprise de la Série A

Le Conseil fédéral a décidé que la Série A, B et C reprendront contrairement au football amateur. La balle est entre les mains du gouvernement.

Petit à petit, la fait son nid. Les instances du football italien prennent leur temps mais se rapprochent, jour après jour, d'un retour à la compétition. Réuni ce mercredi, le conseil fédéral de la fédération italienne de football a décidé que les championnats devront se terminer avant le 20 août, laissant jusqu'au 31 août pour clôturer l'ensemble de la saison et ainsi disputer les demi-finales retour et la finale de la Coupe d' .

Les championnats amateurs vont quant à eux s'arrêter. La reprise du football en Italie a donc fait un léger pas en avant ce mercredi. Les matches restants en devraient tous êtres joués avant fin août, alors que la date la plus probable pour le retour à la compétition est le 20 juin, même si l'hypothèse du 13 juin n'est pas totalement écartée, cependant, il faudra une dérogation gouvernementale. Qui plus est, la balle est désormais entre les mains du gouvernement.

Une décision finale le 28 mai

Si les clubs italiens y voient désormais un peu plus clair sur la marche à suivre, et leur calendrier pour les prochaines semaines, le couperet tombera le 28 mai prochain. Date à laquelle le gouvernement donnera son accord définitif pour la reprise, ou la repoussera une nouvelle fois. En cas de nouveau report de la date de reprise, la FIGC pense à mettre en place des "play-off" en haut et en bas du classement. Si le gouvernement décide de mettre fin à la saison, comme en , "le classement sera défini en appliquant des coefficients", à l'image de ce qui est arrivé en , assurant qu'il y aura "en tout cas des promotions et des relégations", a annoncé la FIGC.

Plus d'équipes

La Serie B va également reprendre ses droits, les matches de l'antichambre du football italien devraient avoir lieu du 20 juin au 20 août. En revanche, la proposition de la Lega Pro qui voulait arrêter la Serie C a été rejetée. Dans ce cas également, les championnats se termineront sur le terrain, mais seules les phases finales pourront être jouées tandis que les premières seront promues directement en Serie B. Les seuls qui ne termineront pas la saison seront donc des amateurs, à partir de la Serie D. Enfin, le sort du championnat féminin de Serie A reste à déterminer.

Pour rappel, les clubs de l'élite italienne ont reçu ce mardi le feu vert pour reprendre l'entraînement collectif par petit groupe, et auront besoin d'au moins un mois d'entraînement avant d'être en mesure de reprendre la compétition, selon le président du syndicat des joueurs, Damiano Tommasi. Bref, le football italien est prêt à reprendre au courant du mois de juin, mais le dernier mot revient comme toujours face à la pandémie de Coronavirus au gouvernement.