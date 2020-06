Le Conseil d’Etat se prononcera la semaine prochaine sur la L1

Interpellé par les clubs de l’élite, le Conseil d’Etat s’est donné quelques jours pour décider si le championnat devait être relancé ou pas.

Ceux qui étaient mécontents du verdict rendu par la LFP n’avaient plus que ce recours possible pour espérer changer les choses et ils viennent donc d’abattre cette dernière carte. Pendant plus de trois heures ce jeudi, ils ont pu défendre leurs positions et fournir leur argumentaire pour essayer de relancer la saison, voire de changement le classement final.

Les clubs en question sont l’OL, Amiens et . Ils ont tous été entendus, et le scénario privilégié est celui de la saison blanche. Pour les équipes reléguées, et dans le cas où leur requête précédente n’aboutit pas, une demande a aussi été faite pour que le prochain exercice de se tient à 22 clubs. Ainsi, ils éviteront la descente à l’étage inférieur.

Aulas y croit encore

La plus haute juridiction se donne quelques jours pour trancher. A l’issue de la réunion, Betrand DaCosta, le juge des référés du Conseil d’Etat, a indiqué que le verdict sera rendu lundi ou mardi prochain plus tard.

Pas plus tard que mercredi, Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, avait confié avoir encore l’espoir de voir le championnat 2019/2020 reprendre. « C’est ce qu’on va demander demain au tribunal, a-t-il confié sur RMC. Le Conseil d‘Etat va avoir à juger sur la reprise et les modalités d’arrêt (…) J’avais une réunion cet après-midi avec Nasser Al-Khelaïfi et l'ECA, l'association des clubs européens et la procédure avancée par l'UEFA est celle que nous pourrions suivre aujourd’hui: reprendre les entraînements maintenant et les matchs au bout de 3 ou 4 semaines. »