OL, Aulas veut un modèle de gouvernance à l'anglaise pour le football français

Le président de l'Olympique Lyonnais demande à ce que les institutions et le modèle de gouvernance en France dans le football soient revus.

Le football français et ses institutions ont montré leurs limites suite à la pandémie de Coronavirus. Le football tricolore n'a pas montré une belle image au moment de décider si la saison, interrompue à la mi-mars, devait reprendre afin d'aller à son terme ou non. Si les présidents de clubs ont prêché pour leur paroisse, les deux institutions que sont la LFP et la FFF n'ont pas non plus été irréprochables, loin de là. La seconde coupant l'herbe sous le pied de la première dernièrement en refusant le passage à 22 clubs en la saison prochaine.

Le manque de fermeté et de gouvernance de la part de la LFP a récemment été reproché à l'institution du football français qui a dû plier face à la FFF, et son président Noël Le Graët, notamment au moment de trancher sur la façon dont le classement du championnat de serait déterminé suite à l'arrêt prématuré de la saison. Une chose est sûre, cette crise a illustré que le système actuel du football français ne fonctionne pas au mieux.

"Une société commerciale rattachée à la Ligue ou à la Fédération"

Invité sur RMC, Jean-Michel Aulas a été dans ce sens en avouant qu'il fallait sûrement revoir le modèle de gouvernance du football français, qui est actuellement une sorte de monstre à deux têtes, et le président de l'OL milite pour s'inspirer du modèle anglo-saxon : "On le réclame depuis trois ans. Nous avons souhaité que la première division - qui capte l'essentiel des revenus liés aux droits TV - soit structurée comme le championnat anglais, c'est-à-dire dans une société commerciale en étant rattachée à une Ligue ou une fédération".

"Il y a deux syndicats, une Ligue et une fédération. Si on veut faire des économies et optimiser, il faut s'adapter sur le schéma à l'anglaise. C'est ce que nous sommes en train de présenter à la ministre (des sports, Roxana Maracineanu)", a ajouté Jean-Michel Aulas, alors que le football français s'est montré plus divisé que jamais suite à la pandémie de Coronavirus au moment d'aborder la reprise, le classement et le sort des clubs pour la saison prochaine.

Pour le président de l'OL, il va falloir s'inspirer des voisins européens qui s'en sortent mieux dans ce domaine : "On voit bien que les résultats de l' , mais aussi de l' où les structures sont très bien faites, sont très supérieurs à ceux du football français en termes de droits TV, a-t-il insisté. Ça fait partie de notre demande formulée à la ministre pour essayer de résoudre enfin les problèmes du foot français".