Le conseil de Shevchenko à Dembélé

D'un grand joueur à un autre. Ousmane Dembélé a reçu un conseil très précieux de la part d'une légende.

L'entraîneur de l'Ukraine Andriy Shevchenko a donné quelques conseils à l'ailier barcelonais Ousmane Dembele avant le match de l'Ukraine contre la France mercredi.

Shevchenko espère que Dembele n'appliquera le conseil face à son équipe cette semaine, mais il pense que le Français peut marquer plus de buts.

"Je suis dans une position où je préférerais qu'il ne marque pas", a déclaré Shevchenko. "C'est un jeune joueur très talentueux, qui a besoin d'être un peu plus patient pour terminer.

"Il devrait prendre les risques et travailler un peu plus". Une chose que Dembele a en sa faveur en terminant est son caractère imprévisible, car ses 28 buts pour Barcelone sont répartis également entre ses pieds droit et gauche.

Shevchenko espère voir beaucoup d'occasions de part et d'autre lorsque son équipe ukrainienne affrontera la France en qualification pour la Coupe du monde mercredi.

Pour rappel, Ousmane Dembele a admis qu'il était "très frêle" après avoir rejoint le FC dans un transfert de 105 millions d'euros, mais affirme qu'il est maintenant en pleine forme physique après avoir mis ses blessures derrière lui.

Le Barça a investi une partie du montant de transfert record de 222 millions d'euros reçu pour Neymar pour aller chercher Ousmane Dembele au Borussia Dortmund à l'été 2017.

Le Français a d'abord eu du mal à avoir un impact au Camp Nou en raison d'une série de blessures graves, mais le joueur de 23 ans a déclaré qu'il avait grandi avec l'aide du staff médical du club.