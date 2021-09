Le conseil de Samir Nasri à Kylian Mbappé

L’ancien international français pense que Kylian Mbappé n’a aucun intérêt à quitter son club du PSG.

Faute d’accord trouvé entre le PSG et le Real Madrid durant le mercato estival, Kylian Mbappé a dû se résoudre de continuer son parcours dans la capitale française. L’international français a désormais un an pour réfléchir à ce qu’il fera au terme de la saison en cours. Soit il part libre et laisse son club dans une situation embarrassante, soit il rempile et étire son aventure avec la formation francilienne.

Le choix n’est pas facile, mais l’intéressé ne manque pas de conseils extérieurs. Et parmi ceux qui se sont permis de l’orienter il y a Samir Nasri, l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France. Ce dernier estime que le choix de la stabilité reste le meilleur.

Invité de Canal+ lors de la soirée de la Ligue des Champions, l’ex-Marseillais a rappelé à Mbappé qu’il a tout pour être heureux du côté du Parc. « Mais moi, étant marseillais, si l’OM avait cette puissance-là à mon époque, je ne serais jamais parti. Il n’y a pas mieux que de gagner chez soi. Dans ta ville et apporter la Ligue des Champions. En plus financièrement, il ne trouvera pas mieux ailleurs. A sa place, je resterai au PSG », a-t-il concédé.

L'article continue ci-dessous

Tout en lui conseillant de rester, Nasri avoue comprendre le désir qu’a le champion du monde de rejoindre un autre grand club européen : « Au vu de ce qu’il a laissé entendre, le Real Madrid c’est son rêve. Il a envie d’être le numéro 1 et de porter leur projet. Et au PSG, même s’ils venaient à gagner la Ligue des Champions, c’est l’équipe des Messi, Neymar et Mbappé. Ce n’est pas le numéro 1 vis-à-vis des gens. Et lui, à cet âge-là, il a besoin d’être le numéro 1 ».

« A la place du PSG, j’aurais vendu Mbappé »

S’il invite Mbappé d’étirer son séjour dans la capitale, Nasri pointe aussi l’erreur de stratégie qu’a faite Paris en ne le vendant pas durant le précédent mercato : « Moi, je l’aurais vendu. Car je ne le vois pas prolonger. Ils ont dit qu’il y avait 180M€ pour ses services. Pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat c’est énorme. Ils se seraient placés sur un autre attaquant ».

Enfin, en tant que spectateur neutre, le natif de Marseille a déclaré qu’il était très heureux de pouvoir voir à l’œuvre la triplette Messi, Neymar et Mbappé, même si c’est le grand rival de l’OM qui en profite en premier lieu. « C’est une chance pour la Ligue 1 d’avoir ramené tout ça, a-t-il souligné. Et aussi les amoureux du football. C’est la crème de la crème. C’est même mieux que la MSN. Demain, je vais me régaler devant le match ».