Le coach de Newell's fait un appel du pied à Messi

L'actuel coach de l'équipe argentine de Newell's Old Boys croit fortement en un retour de La Pulga dans son club formateur.

Lionel Messi a été encouragé à signer un nouveau contrat à Barcelone par German Burgos, mais le coach des Newell's Old Boys s'attend à ce que son illustre compatriote «retourne» tôt ou tard là où tout a commencé pour lui.

Le sextuple lauréat du Ballon d’Or continue de se voir poser des questions sur son avenir au Camp Nou, alors que son contrat s'achève l'été prochain. Différents points de chute ont été évoqués pour Messi, tandis qu'un retour à ses racines est envisagé depuis un certain temps.

Discutant de l'avenir à long et à court terme de Messi avec La Capital, Burgos a déclaré: «J'ai le meilleur plan pour lui. Je crois en lui. Je pense qu'il peut encore donner plus. Je ne pense pas qu'il quittera Barcelone parce que c'est sa maison, comme celle de Newell aussi. Mais je pense qu'un jour il va passer par ici. Parce que si Diego Maradona a joué ici, Messi voudra également jouer à Newell. Je pense qu'à un moment donné, cela se produira. J'espère que ce sera bientôt. »

Celui qui est aujourd'hui l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps n'était qu'un gamin avec plein d'étoiles dans les yeux lorsqu'il a débuté le football dans son Rosario natal. Messi a passé cinq ans avec Newell au sein des équipes jeunes et ses statistiques folles au sein de cette formation ont suscité l'intérêt des recruteurs européens.

Le Barça a acheté ce prodige en 2000 en l'ajoutant à son académie La Masia. Il est ensuite devenu une légende du club, accumulant le plus d'apparitions pour ce club que tout autre joueur - dépassant notamment son ancien coéquipier Xavi. Il a aussi trouvé le chemin des filets à 663 reprises en 768 matches.

Messi n'a pas caché le fait qu'il aimerait rentrer chez lui dans le futur. Il a déclaré à TyC Sports en octobre 2019: "J'ai le rêve de pouvoir jouer pour Newell's en Argentine, mais je ne sais pas si cela va vraiment arriver parce que j'ai une famille qui est prioritaites sur mes propres désirs. C'est un rêve que j'ai eu depuis que je suis petit, mais j'ai une famille, j'ai trois enfants, je vis dans un endroit qui m'a tout donné et où je suis calme et peut offrir à mes enfants un avenir spectaculaire. Nous y pensons bien plus qu'à mon envie de jouer au football en Argentine. Je vais essayer de convaincre la famille, car aujourd'hui, nous devons aussi convaincre les enfants."