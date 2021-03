Stoichkov : "Personne n'est en mesure de convaincre Messi"

L'ancien buteur barcelonais prédit un grand futur au Barça, mais il n'est pas sûr que Lionel Messi sera toujours au club la saison prochaine.

Hristo Stoichkov estime que le président de Barcelone, Joan Laporta, ne sera pas en mesure de convaincre Lionel Messi de rester avec le club car la star argentine prendra la décision toute seule.

Le contrat de Messi prendra fin cet été et il sera libre alors de passer à autre chose s'il le souhaite. L'été dernier, la Pulga a déclaré à Goal qu'il souhaitait quitter le club en raison de son désaccord avec le président de l'époque, Josep Maria Bartomeu, mais même après le départ de ce dernier, son avenir reste incertain.

"Personne ne pourra convaincre Messi de quoi que ce soit s'il sait quoi faire", a déclaré la légende bulgare à Goal. "Je soutiendrai toujours la décision prise par Leo, et Laporta l'a fait aussi. Il me semble que c'est ce qu'il faut faire avec une légende, qui nous a fait rire et même pleurer".

"Le Barça doit laisser ses jeunes grandir"

Il a ajouté: "Il est vrai que Laporta a passé un excellent moment au Barça. Il a pris de grandes décisions, comme faire confiance à [Pep] Guardiola, et cela a établi un temps où un football de qualité était joué, excellent et mature. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les Xavi ou [Andres] Iniesta ou Deco ou Ronaldinho ou Eto'o ou ceux qui ont rendu cela possible sont tous partis".

"C'était une équipe née pour gagner, et cela doit être assumé. Vous avez d'autres types de joueurs. Vous avez une génération du futur, mais cela ne vous donnera pas le maximum de ses possibilités du jour au lendemain. Et c'est ce en quoi Messi doit croire et Laporta doit le convaincre", a poursuivi l'ancien buteur blaugrana.

Stoichkov et l'actuel coach de Barcelone, Ronald Koeman, étaient coéquipiers du club de 1990 à 1995, et le Bulgare affirme qu'ils entretiennent toujours une très forte amitié. Il indique aussi que son ex-compère est la bonne personne pour coacher Barcelone à travers durant ce changement de cycle et qui est symbolisé par de jeunes stars comme Ansu Fati et Pedri. "Je crois beaucoup en Ronald. Nous sommes de très bons amis", a-t-il déclaré."Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de talent à Barcelone. Des gars comme [Marc-André] Ter Stegen, [Gerard] Pique, [Jordi] Alba, [Sergio] Busquets, Leo lui-même doivent aider les jeunes et travailler avec eux."

"Au sein de l'effectif, vous avez aujourd'hui Pedri, Ansu Fati, [Ronald] Araujo, [Oscar] Mingueza, Riqui Puig. Et le Barça a beaucoup de qualités avec eux. Ils les ont déjà aujourd'hui, mais ils vont beaucoup grandir. C'est ce que j'ai dis à Pedri", a conclu Stoichkov.