Messi égale Xavi comme joueur le plus capé du Barça

En honorant sa 767e apparition, Lionel Messi a rejoint ce lundi Xavi en tant que joueur comptant le plus de matches avec le FC Barcelone.

Et un accomplissement de plus pour l'immense Lionel Messi. Ce lundi, l'attaquant argentin a égalé Xavi Hernández en tant que footballeur du FC Barcelone comptant le plus de matches avec le club.

Leo #Messi , a un partido de igualar a Xavi como jugador de la historia del Barça con más partidos. pic.twitter.com/gpllEmz5Nx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2021

Messi s'est présenté au match Huesca, à l'occasion d'un match comptant pour la 27e journée de LaLiga, avec 766 matchs disputés avec le maillot de l'équipe catalane. Il n'en manquait qu'un pour égaler le leader du classement des joueurs qui ont défendu le plus souvent la tunique blaugrana, son ancien coéquipier Xavi. Titularisé, il a donc pu ajouter l'unité qui lui manquait.

Ainsi, Leo Messi se hisse à la hauteur de Xavi et s'éloigne encore plus du troisième footballeur du classement, en l'occurrence Andrés Iniesta qui a disputé 674 matchs avec Barcelone. Derrière eux se trouvent Sergio Busquets (616, toujours au club), Carles Puyol (593), Gerard Piqué (558, toujours au club), Migueli (549), Víctor Valdés (535), Carles Rexach (450) et Guillermo Love (421).

La star de Rosario, qui a remporté le Ballon d'Or six fois avec Barcelone (le seul club avec lequel il a joué professionnellement), a marqué un total de 659 buts avec le Barça et a aidé les Catalans à conquérir 36 titres, en plus de gagner six fois le Soulier d'Or européen et une fois le prix FIFA The Best. Et ce n'est qu'une maigre partie des distinctions individuelles qu'il a conquises durant sa longue et riche carrière.