Le cauchemar de Donnarumma : du héros de l'Euro 2020 aux erreurs avec le PSG et l'Italie

L'arrêt de Gianluigi Donnarumma sur le penalty de Bukayo Saka dans la nuit du 11 juillet a permis à l'équipe nationale italienne de triompher à l'Euro 2020. L'ex-gardien de but de l'AC Milan, protagoniste incontesté du tournoi, surtout dans la demi-finale contre l'Espagne et dans l'acte final contre l'Angleterre, tous deux résolus par des tirs au but, a terminé l'événement avec le titre de MVP de l'événement.

Un mois de mars cauchemardesque

En d'autres termes, le point culminant de la carrière du gardien de but né en 1999, qui a rejoint le PSG cet été-là après l'expiration de son contrat avec l'AC Milan. Cependant, les mois qui suivent son arrivée sous la Tour Eiffel sont marqués par plusieurs obstacles. Tout d'abord, la très discutée cohabitation (et alternance) avec Keylor Navas dans le but du PSG. De son côté, Pochettino n'a jamais tranché sur une véritable hiérarchie, alternant les deux gardiens avec une certaine constance au cours de la saison : chiffres en main, le portier colombien a disputé 22 matchs officiels entre la Ligue 1 et les coupes, tandis que l'Italien s'est "arrêté" à 19.

Italie, Mancini se positionne pour son avenir

Après avoir métabolisé le relais avec son collègue sud-américain, la saison de Donnarumma s'est déroulée sans encombre jusqu'à la nuit du 9 mars : le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions se jouait au Santiago Bernabeu de Madrid. Paris, après une victoire 1-0 au Parc des Princes, a pris l'avantage dans la capitale espagnole et semblait avoir la main sur la qualification pour les quarts de finale.

De nouveau fébrile face à la Turquie

Tout semblait aller dans le bon sens, mais à une demi-heure de la fin du match, l'épisode qui a déchiré la saison de l'équipe française et, en particulier, celle du gardien de but italien : Donnarumma a commis une erreur grossière qui a ouvert la voie à l'égalisation de Benzema et, à partir de ce moment, il y a eu un effondrement total : l'attaquant français a marqué deux autres buts, a emmené le Real en quart de finale et a consommé un énième psychodrame parisien en Europe.

'Gigio' a fini sur le banc des accusés et quelques semaines plus tard, contre Monaco, il est de nouveau apparu moins moins fiable qu'à son habitude, en cafouillant après le penalty de Volland lors de la défaite 3-0 contre Monaco. Puis arrive l'équipe nationale, l'environnement qui a su l'exalter, mais même le contexte italien ne lui redonne pas le sourire : contre la Macédoine du Nord tout est en jeu et à la 94' sur le but d'une frappe croisée de Trajkovski, Donnarumma semble démarrer légèrement en retard et pour l'Italie le cauchemar se réalise : une deuxième absence consécutive à la Coupe du monde.

Italie : Bonucci fustige le format de qualification pour la Coupe du monde

Enfin, le match amical contre la Turquie, où les Azzurri se sont imposés 3-2 et où Donnarumma a vécu la soirée typique à deux vitesses : d'abord il n'a pas été irréprochable sur le premier but turc. Donnarumma été battu d'une frappe molle d'Under entre ses jambes, ensuite il a risqué de faire une énorme erreur quand le dégagement du gardien a fini directement sur le corps d'Unal et a failli finir dans son propre but. En seconde période, cependant, il s'est racheté avec des arrêts exceptionnels sur Calhanoglu et Dersun. Des éclairs d'un talent qui n'a jamais été remis en question, mais qui peine à s'exprimer pleinement dans une saison difficile qui, après l'Euro 2020, a pris une tournure décidément compliquée.