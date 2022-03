Italie : Bonucci fustige le format de qualification pour la Coupe du monde

Malgré sa trentaine, Leonardo Bonucci a pris sa décision : son aventure avec la Squadra Azzurra ne s'arrêtera pas avec la douloureuse élimination de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le défenseur de la Juventus, lors d'une conférence de presse avant Turquie-Italie, a annoncé qu'il continuera à jouer pour l'équipe nationale.

"Je veux continuer à être un exemple"

"Je ne sais pas ce que Giorgio (Chiellini) va faire, ce qui va se passer. Je veux continuer à être un exemple et un guide pour les nombreux jeunes joueurs qui sont ici". Leonardo Bonucci n'a pas caché son amertume face à la défaite contre la Macédoine du Nord, qui obligera l'Italie à participer à une autre Coupe du monde en tant que spectateur.

Italie, Mancini se positionne pour son avenir

"Les 48 heures qui ont suivi l'élimination ont été très dures, un groupe qui faisait de l'enthousiasme sa force s'est retrouvé bouche cousue et en silence dans des situations d'union et de groupe, du déjeuner au vestiaire. Nous avons essayé de dédramatiser la situation, en leur disant qu'ils sont jeunes et qu'ils ont de nombreuses Coupes du monde à jouer devant eux. Ils ont dû penser à nous que c'était la dernière occasion de jouer la Coupe du monde. Puis l'entraîneur a parlé, il a mis fin au passé parce que le futur est maintenant, nous devons commencer à reconstruire ce que nous avons réalisé. Les bases sont là", a expliqué le défenseur italien.

"La prochaine fois, on fera plus attention"

Bonucci lui-même s'est excusé pour les conditions dans lesquelles l'équipe nationale a quitté le vestiaire de Renzo Barbera après le match : "C'est sûr que la prochaine fois, nous ferons plus attention. Le moment était à la déception et nous n'avons pas prêté attention à ces petits détails qui font la différence. En même temps, nous demanderons plus de matériel pour tout jeter lors des prochains matchs à l'extérieur, sachant aussi que, sur les photos que nous avons vues, il n'y avait pas que des choses que nous utilisions dans le vestiaire. Il y a toujours un point d'interrogation sur tout, mais indépendamment de cela, nous serons beaucoup plus prudents et nous nous excusons pour l'erreur que nous avons commise."

Interviewé par "Sportmediaset", le défenseur a remis en question le règlement qui a coûté l'élimination à l'Italie : "Nous sommes allés tout jouer dans un jeu sec, ce qui est une chose absurde juste comme un règlement. Malheureusement, cela a été décidé de cette manière, mais c'est une décision folle : vous jouez pour tout le groupe, pour tous les matchs des différentes coupes avec la formule d'un match retour et pour aller à la Coupe du monde vous jouez un match sec où tout peut arriver comme nous l'avons vu".

"Il y a des équipes nationales qualifiées dans d'autres confédérations qui ont perdu quatre ou cinq matchs, alors que nous sommes à la maison à cause d'un but encaissé à la 92e minute dans le seul match que nous avons perdu. Cette nouvelle formule est vraiment folle", a conclu Leonardo Bonucci.