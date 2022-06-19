Michael Di Chiaro

Correspondant de football italien et européen

📝 Bio : Né en 1990 à Bergame, j’ai eu la grande chance et le privilège de transformer ma passion pour le football en métier. Dans ma vie, tout (ou presque) tourne autour du ballon et de ce rectangle vert qui rythme, en fait, mon quotidien. M’imaginer sans lui ? Simplement impossible.

Amateur de « projets à long terme » — un pilier de mes marathons interminables sur Football Manager — j’ai commencé avec papier, stylo et sac à dos, errant sur les terrains amateurs de Lombardie, avant de devenir journaliste indépendant en janvier 2020, marquant une nouvelle étape dans mon parcours.

Membre de la famille GOAL depuis février 2021, j’ai élargi mon rôle au sein de l’univers Footballco à partir de l’été 2024 en rejoignant Il Bianconero, un portail entièrement dédié à la Juventus. Au-delà de la « Signora », j’ai également l’opportunité de suivre de près les affaires de l’Atalanta, le club de la ville où j’ai grandi et où je vis toujours.

🧠 Domaines de compétence :

Football italien

Football international

Marché des transferts

Juventus et Atalanta

✍🏻 Articles favoris :