Le cas Eden Hazard inquiète le Real Madrid

L'inquiétude grandit pour Eden Hazard au Real Madrid d'après la presse locale.

Eden Hazard ne devrait pas jouer avec le contre le Deportivo Alaves vendredi soir pour le compte de la 35e journée de la et son cas sollicite de plus en plus le staff merengue.

Le joueur belge se plaint de douleurs suite à un coup à la cheville contre l' de Barcelone il y a 10 jours.

L'ancien lillois n'a effectué qu'une partie de l'entraînement avec l'effectif merengue avant de pénétrer sur le terrain pour une session individuelle ce mercredi.

La Cadena Ser affirme que la douleur provient de la cheville droite qui a causé des problèmes à l'ailier belge tout au long de la saison.

Une résurgence de sa blessure pourrait s'avérer très problématique pour l'ancien joueur de .