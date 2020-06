Le calendrier 2020 de l’Equipe de France dévoilé

La fédération française de football vient de communiquer le programme des matches des Bleus pour le reste de l’année.

Depuis novembre dernier et sa qualification pour la phase finale de l’ , l’Equipe de n’a pas encore disputé le moindre match. À cause du Covid-19 et de ses répercussions, les Tricolores ont vu sorties leurs sorties printanières être annulées. Mais, ils vont bien se rattraper à la fin de l’été et en automne.

À partir du 5 septembre prochain et jusqu’au 17 novembre, les hommes de Didier Deschamps vont jouer 8 matches. Six de ces rencontres sont prévues dans le cadre de la Ligue des Nations et les deux autres sont des rencontres amicales. Des rencontres dont l’identité des adversaires ne sont pas encore méconnus.

Les oppositions qui devaient se jouer contre la Finlande et l’ durant le moins de mars ont été manifestément annulées définitivement.

Plus d'équipes

Pour rappel, dans son groupe de Ligue des Nations, les champions du monde se mesureront à la , au et à la .

- Samedi 5 septembre 2020 (Nations League) : Suède-France

- Mardi 8 septembre 2020 (Nations League) : France-Croatie

L'article continue ci-dessous

- Mercredi 7 octobre 2020 : match amical

- Dimanche 11 octobre 2020 (Nations League) : France-Portugal

- Mercredi 14 octobre 2020 (Nations League) : Croatie-France

- Mercredi 11 novembre 2020 : match amical

- Samedi 14 novembre 2020 (Nations League) : Portugal-France

- Mardi 17 novembre 2020 (Nations League) : France-Suède