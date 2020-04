Bleus, Deschamps se dit insensible aux critiques

Dans un entretien à l'Equipe, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, dit être de moins en moins sensible aux critiques.

Le sélectionneur tricolore, lauréat du Mondial en 98 en tant que joueur et en 2018 en tant que coach, a affirmé être de moins en moins attentif à ce qui se dit à son sujet, lui qui s'est confié dans un entretien à L'Equipe.

« Les critiques m’atteignent de moins en moins, a-t-il indiqué dans un entretien à L’Equipe. Et ça date de bien avant le titre de champion du monde. Avant l’Euro 2016 même. L’âge, sûrement… »

« Je ne cache pas que j’étais plus susceptible, voire très susceptible par rapport à ce qui pouvait être dit et que je trouvais injuste. Cela ne me pose plus de souci »., a ajouté Deschamps.

Le sélectionneur des Bleus est revenu sur la demi-finale de 2018 remportée face à la , mais qui avait valu aux Bleus des critiques sur leur jeu jugé trop défensif : « J’étais un peu énervé de voir mon équipe jouer si bas. Mais les joueurs se sentaient forts ainsi. On a défendu bas c’est vrai, mais on a très bien défendu, en effectuant très peu de fautes ».