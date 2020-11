Le Borussia va cadenasser l’un de ses prodiges

D’après les révélations faites par Kicker, le BVB envisage de faire signer un bail de longue durée à son prodige américain, Giovanni Reyna.

Le fils de l’ancien international Claudio Reyna sera majeur ce vendredi, et c’est alors que les décideurs de la Rurh devraient lui soumettre leur proposition. Tout pense à croire que le jeune prodige va lier son futur à celui des vice-champions d’ .

Professionnel depuis l’année dernière, Reyna compte 30 apparitions et 3 buts avec la formation de Lucien Favre.

En début de saison, Reyna s’est mis en évidence en signant trois passes décisives lors d’une seule et même rencontre de .

