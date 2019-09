Ligue des champions, 1e j. : les stats à retenir après PSG - Real Madrid (3-0)

Voici les statistiques Opta à retenir après PSG - Real Madrid (3-0), mercredi soir au Parc des Princes, pour la 1ère journée du groupe A.

Le PSG a réussi mercredi soir son entrée en lice en Ligue des Champions. Opposé au grand Real, le champion de a signé une prestation très solide et en a été récompensé par une belle et convaincante victoire (3-0).

Les Franciliens étaient privés de leur force de frappe, avec les défections de Mbappé, de Neymar et de Cavani, mais ces absences ne se sont guère faite sentir sur le terrain. Conquérants et aussi très disciplinés derrière, les hommes de Thomas Tuchel ont pu déjouer habilement les plans adverses et ont aussi frappé fort quand ils ont eu l'occasion.

Angel Di Maria a été l'homme du match avec un doublé inscrit. Après avoir fait souffrir le Barça par le passé, El Fideo a cette fois-ci fait mal à l'autre ténor espagnol. Il était très inspiré face à son ancienne formation, et aurait même pu assurer un triplé. Les joueurs de la capitale français ont terminé le match en se baladant, et ont même réussi à corser l'addition grâce à un but de Thomas Meunier.

Les statistiques à retenir après PSG - (3-0) :

Paris a remporté 4 de ses 5 derniers matches en Ligue des Champions (1 défaite), après n’avoir gagné qu’un seul des 7 précédents (2 nuls, 4 défaites).

Le Real Madrid a perdu 3 de ses 4 derniers matches de Ligue des Champions (1 victoire), soit autant que lors des 19 précédents (14 victoires, 2 nuls).

Paris est invaincu lors de ses 22 derniers matches à domicile en phase de groupes de Ligue des Champions (17 victoires, 5 nuls), sa dernière défaite datant de décembre 2004 contre le (1-3).

Paris a inscrit au moins 1 but lors de chacun de ses 25 derniers matches en Ligue des Champions, meilleure série en cours.

Le Real Madrid a encaissé 3 buts ou plus lors de 3 de ses 4 derniers matches de Ligue des Champions, soit autant que lors de ses 39 précédents.

Le Real Madrid n'a pas cadré le moindre tir contre Paris ce soir, une 1ère pour les Madrilènes en Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition (2003/04).

Angel Di Maria est impliqué sur 5 des 8 derniers buts de Paris en Ligue des Champions (2 buts, 3 passes décisives). Il a inscrit 12 buts en LdC depuis son arrivée à l’été 2015, seul Edinson Cavani a marqué davantage avec Paris dans la compétition sur la période (19).

Thomas Meunier a inscrit son 3e but en Ligue des Champions, 1 an jour pour jour après sa dernière réalisation dans la compétition, le 18 septembre 2018 à .

Le défenseur de Paris Juan Bernat est impliqué sur 5 buts lors de ses 6 derniers matches en Ligue des Champions (3 buts, 2 passes décisives), soit autant que lors de ses 25 précédents (2 buts, 3 passes décisives).

Idrissa Gueye a délivré sa 1ère passe décisive en Ligue des Champions à l’occasion de son 7e match. Le milieu de Paris n’avait jamais été impliqué sur un but dans la compétition avant ce soir.

Avec Opta .