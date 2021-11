Le bel hommage de Messi à Lewandowski

Lionel Messi est un grand champion. Son palmarès le prouve, avec notamment un 7e Ballon d’Or qui est venu s’ajouter à sa carte de visite ce lundi. Mais, il n’y a pas que cela. Il est aussi champion parce qu’il respecte ses rivaux et n’oublie pas de les mettre en avant, y compris pendant ses propres moments de gloire.

Un message très classe envers Lewandowski

Ainsi, ce lundi, après avoir reçu le plus prestigieux des trophées des mains de son ami Luis Suarez, La Pulga a tenu à rendre hommage à Robert Lewandowski, celui qu’il devance au classement. « Je crois que Lewandowski le méritait l’année dernière. Tout le monde était d’accord pour le dire. J’espère que France Football va te le donner pour que tu puisses l’avoir chez toi. Tu le mérites de l’avoir chez toi ». Un message de grande classe et qui donne encore plus de relief à sa consécration.

Après avoir été sacré, Messi a bien sûr remercié sa famille et les clubs pour lesquels il a joué. Et, il a également eu des mots à part pour ses coéquipiers de la sélection argentine, ceux qui l’ont aidé à remporter son premier titre international. « J’ai pu atteindre mon rêve après m’être battu pendant des années et avoir trébuché fréquemment. Je pense que je suis enfin arrivé. J’ai obtenu ce trophée grace à ce que nous avons réussi à faire lors de la Copa America. C’est ce que je désirais depuis que j’ai commencé à jouer en sélection. Donc j’aimerais leur dédier ce trophée », a-t-il déclaré.

L'article continue ci-dessous

Messi n’a pas l’intention de raccrocher

Messi s’est aussi exprimé sur ce qui le fait avancer en dépit de son âge et des nombreuses récompenses déjà récoltées durant son long parcours. « C’est incroyable d’être là à nouveau. Il y a deux ans, j’ai cru que ça serait mes dernières années et me revoilà ici devant vous. On a commencé a me demander quand est ce que j’allais reprendre la retraite et aujourd’hui je suis à Paris et très heureux d’être là ».

Alors, d’attaque pour aller conquérir un huitième l’année prochaine. « Non, c’est encore très loin. Je me concentre sur mes devoirs envers le PSG, a-t-il répondu tout en faisant part de sa faim et de son ambition qui restent intactes. J’ai très envie de continuer à me battre, de m’attendre de nouveau buts. Je ne sais pas combien d’années je vais continuer, car je m’amuse énormément ».

.