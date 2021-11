Ballon d'Or 2021 : le classement complet

Chaque année, le Ballon d'Or, récompense individuelle la plus prestigieuse du football mondial, accompagne de son lot de rumeurs et de débats interminables. En 2021, et pour la septième fois de sa carrière (!), c'est Lionel Messi, joueur du Paris Saint-Germain, qui a été l'heureux élu. L'international argentin, qui évoluait au FC Barcelone en début d'année, a notamment été récompensé pour sa Copa America remportée avec l'Albiceleste. Il devance de grands noms...

Lewandowski devance Jorginho sur le podium

Juste derrière lui, Robert Lewandowski, en feu sous les couleurs du Bayern Munich, termine à la 2ème place. Décevant à l'Euro 2020 avec la Pologne, le meilleur buteur de l'année civile toutes compétitions confondues pourra nourrir des regrets, lui qui était l'immense favori en 2020, quand le trophée n'avait pas été remis suite à la pandémie de Covid-19... Autre attaquant vedette, Karim Benzema, buteur du Real Madrid et de l'Equipe de France, termine 4ème. Malgré ses performances incroyables, l'ancien de l'OL n'a remporté aucun trophée avec son club du Real Madrid. Avec les Bleus, il a toutefois été sacré en Ligue des Nations. Ayant gagné l'Euro 2020 avec l'Italie et la Ligue des Champions avec Chelsea, le milieu de terrain Jorginho s'est emparé de la 3ème place du podium. Le palmarès à l'honneur.

Le classement complet du Ballon d'Or 2021 :



1e : Lionel Messi (PSG / Argentine)

2e : Robert Lewandowski (Bayern Munich / Pologne)

3e : Jorginho (Chelsea / Italie)

4e : Karim Benzema (Real Madrid / France)

5e : N'Golo Kanté (Chelsea / France)

6e : Cristiano Ronaldo (Manchester United / Portugal)

7e : Mohamed Salah (Liverpool / Egypte)

8e : Kevin De Bruyne (Manchester City / Belgique)

9e : Kylian Mbappé (PSG / France)

10e : Gianluigi Donnarumma (PSG / Italie)

11e : Erling Haaland (Borussia Dortmund / Norvège)

12e : Romelu Lukaku (Inter Milan puis Chelsea / Belgique)

13e : Giorgio Chiellini (Juventus Turin / Italie)

14e : Leonardo Bonucci (Juventus Turin / Italie)

15e : Raheem Sterling (Manchester City / Angleterre)

16e : Neymar (PSG / Brésil)

17e : Luis Suarez (Atlético de Madrid / Uruguay)

18e : Simon Kjaer (AC Milan / Danemark)

19e : Mason Mount (Chelsea / Angleterre)

20e : Riyad Mahrez (Manchester City / Algérie)

21e : Lautaro Martinez (Inter Milan / Argentine)

21e : Bruno Fernandes (Manchester United / Portugal)

23e : Harry Kane (Tottenham / Angleterre)

24e : Pedri (FC Barcelone / Espagne)

25e : Phil Foden (Manchester City / Angleterre)

26e : Gerard Moreno (Villarreal / Espagne)

26e : Ruben Días (Manchester City / Portugal)

26e : Nicolò Barrella (Inter Milan / Italie)

29e : Luka Modric (Real Madrid / Croatie)