Le Bayern vise un prêt de Thomas Lemar, négociations compliquées avec l'Atlético

Le club allemand souhaite obtenir le prêt de Thomas Lemar pour compenser la blessure de Leroy Sané. L'Atlético se montre compliqué en négociations.

Le souhaite obtenir le prêt de Thomas Lemar de la part de l'Atletico Madrid, après avoir perdu Leroy Sané sur blessure. Goal peut le confirmer, mais mettre en place un accord ne sera pas facile. En effet, les conditions privilégiées les Allemands ne conviennent pas aux Espagnols...

Dans un monde idéal, l'Atletico aimerait trouver un acheteur pour Lemar lors de ce mercato. Les Colchoneros sont ouverts à l'idée de mettre en place un accord de prêt pour leur Champion du Monde 2018, mais seulement si celui-ci comporte une obligation d'achat.





Le Bayern, lui, préférerait éviter une telle clause pour le moment, car il cherche simplement à compenser l'absence de son international allemand et à être armé pour la saison 2020-21. Les Bavarois avaient adopté une approche similaire lors de l'arrivée d'Ivan Perisic la saison dernière, après avoir fait de même avec James Rodriguez et Philippe Coutinho. Champion d'Europe cet été, l'international croate est bien de retour à l'envoyeur et aucun transfert permanent n'a été demandé car Leroy Sane est arrivé.

Le et des clubs anglais également intéressés

Le joueur de 24 ans a subi des blessures vers la fin de son séjour à et s'est maintenant de nouveau blessé après avoir contracté un problème de genou. Le Bayern ne s'attend pas à ce que Sane soit absent longtemps, Hansi Flick ayant déclaré aux journalistes : "Leroy est absent. J'espère qu'il sera de retour après la trêve internationale. Il a une capsule au genou". Mais le Bayern ne veut prendre aucun risque, et souhaite donc assurer ses arrières en faisant venir Thomas Lemar.

L'international français a besoin d'un nouveau départ pour refaire des étincelles. Le joueur de 24 ans a floppé à l'Atletico depuis 2017, avec seulement quatre buts marqués en 73 apparitions. Le Bayern pourrait lui offrir une belle occasion de se racheter, mais les Allemands ne sont pas la seule équipe en lice. En effet, le RB Leipzig est également intéressé, mais les fonds sont rares à la Red Bull Arena et ils pourraient avoir du mal à rassembler un package approprié. Goal a également appris l'intérêt de la pour Thomas Lemar, qui a révélé en septembre que deux équipes d' avaient manifesté leur intérêt. Les prochains jours promettent donc d'être animés...