Atlético - La direction à bout : Lemar poussé vers la sortie...

Les médias espagnols s’accordent à dire que Thomas Lemar a été placé sur la liste des transferts par l’Atlético Madrid.

31 matchs, 2 buts et 3 passes décisives pour Thomas Lemar en 2018-2019, puis 22 matchs, 0 but et 0 passe décisive en 2019-2020.

Pour un joueur qui a coûté 70 millions d’euros à l’ il y a maintenant deux ans, le retour sur investissement n’est pas au rendez-vous. Et les dirigeants madrilènes s’apprêtent à prendre une décision radicale pour y remédier.

Réveil attendu en Ligue des Champions ?

D’après la grande majorité des médias espagnols, Lemar a été placé sur la liste des transferts par sa direction, malgré un contrat qui court jusqu’en 2023. Autant dire tout de suite que les Rojiblancos ne parviendront jamais à récupérer leur mise de départ.

Vous l’aurez compris, Lemar devrait avoir peu de prétendants. Certes, son talent demeure intact, mais le joueur s’est perdu en , et il n’est plus que l’ombre de celui qu’il était à ou avec les Bleus. À moins que celui-ci ne se réveille en Ligue des Champions ?