Bayern Munich : Leroy Sané forfait pour la Supercoupe d'Allemagne

Mercredi soir, à 20h30, le affrontera le lors de la Supercoupe d' . Pour cette rencontre, qui se déroulera à huis clos, le Bayern sera privé de sa recrue estivale, Leroy Sané.

Sorti à la 73e minute lors de la déroute 4-1 face à Hoffenheim, Leroy Sané est blessé au genou et sera absent entre trois et quatre semaines. « Nous espérons qu'il reviendra après la trêve internationale. Il a reçu coup au genou » a déclaré Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern lors de conférence de presse d'avant match de la Supercoupe d'Allemagne.

C'est un coup dur pour le Bayern puisque depuis son arrivée au club, Sané a inscrit un but et délivré deux passes décisives en trois matches, remportant au passage la Supercoupe d'Europe contre le FC Séville.

🗣️ #Flick: "@David_Alaba has muscular problems, so we will have to see how that develops. @LeroySane19 will miss out. Hopefully he will be back after the international break. He's got a capsule injury in his knee."#FCBBVB pic.twitter.com/SprO8AmeLZ