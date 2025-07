Le Bayern veut jouer un sale tour au Barça

Barcelone repense sa stratégie de transfert cet été après avoir essuyé un refus de Nico Williams.

Le fait que Williams soit sur le point de rester à l'Athletic Club a un effet domino qui s'étend jusqu'en Allemagne.

Maintenant que Williams ne fait plus partie de leurs plans, Barcelone va se concentrer sur deux alternatives. Cependant, Barcelone n'est pas le seul club que Williams a refusé, le Bayern Munich ayant proposé plus d'argent que les Catalans ou l'Athletic. Christian Falk a déclaré à Bayern Insider que le géant bavarois allait se réunir pour discuter de la question de savoir si la nouvelle clause libératoire de Williams était hors de sa portée. Il serait toutefois très surprenant que Williams accepte un transfert après la dernière télénovela.

Falk a également rapporté que Luis Diaz et le Bayern étaient en pourparlers concrets concernant un transfert, Liverpool ayant précédemment fixé son prix à 80-85 millions d'euros. Le directeur sportif Max Eberl a même discuté des chiffres avec Diaz et son entourage. Diaz est également redevenu la priorité numéro un de Barcelone, comme il l'était au début de l'été, mais sa situation est désormais incertaine après le décès tragique de Diogo Jota. Il faudra probablement attendre un certain temps avant que Diaz ou Liverpool n'abordent le sujet, car ils pleurent évidemment la perte d'un coéquipier très apprécié.

L'alternative Marcus Rashford

Le problème pour Barcelone est que l'alternative du Bayern est également l'attaquant de Manchester United Marcus Rashford. L'international anglais a informé United qu'il souhaitait partir et bénéficiera de vacances prolongées pour décider de son avenir.

Rashford est ainsi l'alternative du Bayern à Diaz, explique Falk, et correspond à ce que recherchent les champions de Bundesliga. Auparavant, il était considéré comme trop cher, mais ils le voient désormais comme une opportunité sur le marché.

Manchester United préférerait de loin obtenir le plus possible des 45 millions d'euros demandés pour le joueur de 27 ans, et si le Bayern s'intéresse à lui, il pourrait conclure cet accord. Barcelone serait plus enclin à rechercher un prêt avec option d'achat.