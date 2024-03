Le Bayern Munich ne se cache plus pour Xabi Alonso

La direction du Bayern Munich vient de reconnaitre de manière concrète son intérêt envers le coach de Leverkusen, Xabi Alonso.

L'intérêt du Bayern Munich pour l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, vient d’être confirmé. Les champions d’Allemagne veulent le Basque en remplacement de Thomas Tuchel, qui quittera ses fonctions à la fin de la saison.

Le Bayern avance ses pions pour Xabi Alonso

Le président honoraire du Bayern Munich, Uli Hoeness, a confirmé l'intérêt de son club en déclarant à Ran : "Il a prouvé qu'il pouvait être l'entraîneur des très grandes équipes et ce sera beaucoup plus difficile parce que des clubs comme Liverpool, le Real Madrid (intéressé) et Leverkusen (qui veut le garder), ainsi que le FC Bayern, y travaillent. Il n'y a guère d'entraîneur qui convienne mieux et qui soit actuellement disponible.

Xabi Alonso est également une cible de Liverpool pour la saison prochaine. Il se murmure que les Reds, où il a évolué pendant cinq ans comme joueur, auraient sa préférence.

Pour rappel, le Bayer de Xabi est actuellement en tête de la Bundesliga avec dix points. Le technicien espagnol est donc en passe de mettre fin à l’hégémonie du Bayern sur le football allemand.