Le Bayern Munich attaque de nouveau l'équipe de France pour Lucas Hernandez

Le défenseur français s'est blessé ce mardi soir contre l'Olympiakos. L'occasion pour le club bavarois d'en remettre une couche envers les Bleus.

Terrible coup dur pour le . Quelques jours après avoir perdu Niklas Süle sur blessure pour une très longue durée, le club bavarois a vu Lucas Hernandez se blesser lors de la victoire face à l' ce mardi. Peu avant l'heure de jeu, le défenseur central français a été contraint de quitter ses coéquipiers en se tordant de douleur. Verdict : une blessure à la cheville pour Lucas Hernandez. Et bien évidemment, le Bayern Munich était mécontent.

"Lucas a ressenti de fortes douleurs à l’intérieur de la cheville, c'est pourquoi nous avons dû le sortir. C'est très frustrant", confirmait Nko Kovac après la rencontre, tandis que le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, tentait de donner plus de précisions au micro de Sky Sports : "Le Docteur Müller-Wohlfarth (médecin du club) a posé un premier diagnostic, cela durera plusieurs semaines". L'international français a quitté le stade sur des béquilles, ce qui n'est pas rassurant.

"Je n'ai pas aimé qu'il joue avec la "

Durant la trêve internationale, le champion d' en titre avait tapé du poing sur la table par la voix de son président, Karl-Heinz Rummenigge, concernant la sélection de Lucas Hernandez qui revenait tout juste de blessure. Une attaque vis à vis de l'équipe de France, avant que Niko Kovac n'apaise les tensions : "Avec Didier Deschamps, tout est OK. Il était convenu avec le staff technique de l’équipe de France que Lucas ne dispute qu’un match sur les deux prévus. Il a pu affronter la sans ressentir le moindre contrecoup. Je suis heureux qu’il ait pu jouer ce match. Il est revenu en pleine forme à Munich".

Mais avec la nouvelle blessure de Lucas Hernandez, le Bayern Munich s'en est de nouveau pris à l'équipe de France. Le directeur sportif du Bayern Munich a fustigé la gestion des Bleus : "Karl-Heinz-Rummenigge (président du club) est intervenu la semaine dernière avant que le joueur aille dans l’équipe nationale, mais je n’ai pas aimé le fait qu’il joue de toute façon. Le Dr. Müller-Wohlfarth est un expert en la matière. Je ne veux blâmer personne, mais il faut faire confiance à des personnes comme le Dr. Müller-Wohlfarth".

Même si de premier abord les deux blessures de Lucas Hernandez n'ont aucun lien. Le Bayern Munich accuse l'équipe de France d'avoir joué avec la santé du défenseur central en l'ayant fait jouer alors qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens et qu'il revenait tout juste d'une blessure. Une chose est sûre, peu importe la querelle entre les Bleus et le Bayern Munich, Lucas Hernandez risque de manquer plusieurs semaines de compétition, et est décidément très embêté par son corps ces derniers mois.