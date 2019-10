Bayern Munich, Neuer : "Arrêter les ballons inarrêtables"

Gêné par les blessures ces dernières saisons, l'Allemand veut faire taire ses détracteurs et prouver qu'il fait toujours partie des meilleurs.

Infranchissable durant la 2014 ayant vu le sacre de l' , Manuel Neuer a été stoppé dans son élan par deux graves blessures en 2017 et 2018. L'international allemand a fait quasiment deux années blanches durant ces saisons, revenant à temps pour disputer la Coupe du monde 2018 en avec sa sélection nationale. Mais Manuel Neuer n'a jamais réussi à redevenir aussi fort que par le passé.

Nommé pour le trophée Yachine, Manuel Neuer fait partie des dix meilleurs gardiens de la saison en compagnie de son compatriote, Marc-André Ter Stegen, mais aussi Alisson Becker, Ederson Moraes ou encore Jan Oblak. Dans une interview accordée à Football, Manuel Neuer est revenu sur les critiques le visant depuis son retour de blessure et reste fortement déterminé à refaire partie de l'élite à son poste.

"J'apprécie beaucoup Lloris"

"Certains observateurs avaient considéré que j'étais cuit et que je ne reviendrai jamais. Mais je ressens une grande passion pour ce sport et un enthousiasme débordant. C'est le plus important. Mon objectif n'est pas de me rendre chaque matin à l'entraînement et de me contenter de mon niveau sans être vraiment ambitieux. Je veux progresser chaque jour. À trente-trois ans, je veux à tout prix arrêter les ballons inarrêtables. C'est mon objectif au quotidien", a expliqué l'Allemand.

Manuel Neuer, âgé de 33 ans et longtemps considéré comme le meilleur à son poste, a livré son regard sur la nouvelle génération de gardiens de but en pleine ascension : "Il y a une nouvelle tendance brésilienne avec, notamment, Alisson Becker à et Ederson Moraes à , qui sont des gardiens complets. Ils maîtrisent le jeu moderne et sont forts des deux pieds. J'aime bien les deux, ils sont réguliers et leurs erreurs sont rares".

"Ils font partie des meilleurs du monde, à l'image aussi d'Hugo Lloris, qui est plutôt de ma génération et qui vient de réaliser une grande année avec en en atteignant la finale. Nous avons plusieurs points en commun quant à nos parcours respectifs et nous sommes à la fois capitaine en club et en sélection. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup", a ajouté le portier du .