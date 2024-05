"Le bâton viendra", Ancelotti se méfie

Carlo Ancelotti a déclaré qu'il se plaisait dans son rôle en ce moment, mais qu'il attendait simplement que le vent tourne.

L'Italien a fait et fera l'objet de nombreuses analyses fleuries sur la saison du Real Madrid, après avoir pris la décision de placer l'attaquant Jude Bellingham dans des positions plus propices au but, ce qui a finalement fait la différence en Liga. La pression est retombée, mais pas pour longtemps.

Ancelotti a d'ailleurs été interrogé sur son état d'esprit lors de sa 103e conférence de presse de la saison, avant le 52e match du Real Madrid contre Alaves. Il a livré une réponse énigmatique, dévoilant sa crainte.

"Le bâton viendra"

« Je suis mieux que jamais. La lune de miel continue. Je suis heureux et excité. Je fais les conférences de presse sans pression, on est trop affectueux, c'est le seul problème. Je sais que tôt ou tard le bâton viendra, mais comme il n'y a pas de bâton pour l'instant, j'en profite ».

L'article continue ci-dessous

La partie la plus difficile de la saison a eu lieu à peine un mois après le début de la campagne, lorsque les Blancos se sont inclinés 3-1 face aux rivaux locaux, l'Atlético de Madrid, au Metropolitano, mais cela s'est avéré utile pour Ancelotti et cie. « Je n'ai aucun doute sur le fait que c'est le plus difficile. Nous avons perdu un match, c'était là. Depuis ce match, nous avons compris qu'il fallait changer des choses en défense. Cette défaite nous a aidés à changer notre défense, ce qui nous a été bénéfique. La saison a été facile grâce aux joueurs", a expliqué Ancelotti.