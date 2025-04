Le Barça trop fauché pour Mo Salah ?

FC Barcelone vs Bétis Séville

Barcelone s'attend une fois de plus à un été sans grand potentiel de recrutements.

Suite à la confirmation par la Liga que son plafond salarial serait ramené à ses niveaux d'avant janvier, les Blaugrana se retrouvent dans une situation délicate.

En janvier, Barcelone a confirmé la vente d'un bail de 30 ans portant sur 475 places VIP au Camp Nou pour un montant de 100 millions d'euros, dont 57 millions ont déjà été perçus. La Liga a ensuite confirmé que cela permettait à Barcelone de respecter son plafond salarial pour la première fois en deux saisons, lui permettant de recruter des joueurs avec moins de restrictions budgétaires.

Suite à cette nouvelle, Barcelone a multiplié les renouvellements de contrat pour Pedri, Gavi, Ronald Araujo, Iñigo Martinez et Gerard Martin, mais prévoyait également un été avec au moins deux renforts. En début de semaine, il a été annoncé que ses plans pour la saison prochaine avaient été interrompus. Mercredi, la Liga a confirmé que la vente de places VIP à 100 millions d'euros ne serait pas prise en compte dans le plafond salarial estival.

Cela aura un impact considérable sur le travail du directeur sportif, Deco, selon Sport. Au lieu de recruter, même peu nombreux, la priorité du Barça sera désormais de s'assurer de pouvoir recruter Dani Olmo, Pau Víctor et les joueurs dont les contrats ont été renouvelés cet été. Les recrutements seront rares, voire inexistants, et pour se renforcer, Barcelone devra probablement vendre l'un de ses joueurs clés.

Cela intervient alors que plusieurs renouvellements de contrat sont encore nécessaires avant la saison prochaine. Robert Lewandowski et Wojciech Szczesny auront besoin d'un joueur pour continuer l'année prochaine, tandis que les Blaugrana tentent également de s'attacher Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Jules Kounde et Raphinha à long terme. Depuis la vente de Barca Vision, ou des soi-disant « leviers économiques », Barcelone a peu recruté et il semble qu'il continuera à fonctionner sans renfort majeur.