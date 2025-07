Le Barça se tourne vers Gabriel Jesus

Vissel Kobe vs FC Barcelone

Barcelone est toujours à la recherche d'un nouveau transfert potentiel cet été dans les semaines à venir.

Les Blaugrana ont été discrets sur le marché jusqu'à présent, le transfert de Joan Garcia en provenance de l'Espanyol ayant été le point fort de Hansi Flick.

L'arrivée de Garcia a été suivie d'un prêt de Marcus Rashford – l'international anglais arrivant de Manchester United pour la saison 2025/26 – et de l'arrivée de Roony Bardghji en provenance du FC Copenhague.

Malgré la pression pour réduire son effectif, Flick reste ouvert à d'éventuelles transactions, s'il parvient à se séparer de joueurs avant la défense du titre en Liga.

Oriol Romeu est pressenti pour un transfert gratuit, Pau Victor ayant déjà finalisé son transfert au Sporting Braga.

Cependant, une option de remplacement pourrait se profiler à l'horizon, Arsenal étant confronté à une incertitude quant à l'avenir de Gabriel Jesus à l'Emirates Stadium.

Mikel Arteta est ouvert à l'idée de laisser Jesus quitter les Gunners en prêt après une année perturbée par une blessure pour l'ancien attaquant de Manchester City.

Des rumeurs en provenance de son Brésil natal le lient à Flamengo, mais sa préférence se porterait sur la scène européenne et la Ligue des champions de l'UEFA.

Selon les dernières informations de Caught Offside, Tottenham et Newcastle United, duo de Premier League, ont manifesté leur intérêt, ce dernier ayant perdu la course pour Bryan Mbeumo et Alexander Isak, envisageant de quitter St. James' Park.

Un joueur très convoité

Outre l'intérêt national, Barcelone est également sur ses traces, et l'AC Milan et la Juventus, duo de Serie A, le surveillent également, si un accord est trouvé.

Barcelone n'étudiera qu'une offre de prêt, similaire à celle conclue avec United pour Rashford, mais exigera une contribution salariale plus importante d'Arsenal pour Jesus pour la saison 2025/26.